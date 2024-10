Negri, l’arte del gol. "Orsolini e Ndoye, forza. Mancano le vostre reti»

Il gol, questo sconosciuto. Perché Orsolini si è sbloccato solo dal dischetto, Ndoye non si sblocca mai, Dallinga resta un oggetto misterioso e di solo Castro non può vivere Vincenzo Italiano se vuole portare il suo Bologna fuori dalle secche di una classifica che oggi non sa né di carne né di pesce, ma che nel dubbio non sa di Champions.

Marco Negri, lei che di mestiere i gol li faceva come giudica questo Bologna alle prese con il mal di gol?

"Dare giudizi dopo sette giornate di campionato mi sembra ingiusto: però un’analisi di quello che stiamo vedendo si può fare".

Ecco, lei cosa vede?

"Vedo la situazione che vive un gruppo che in estate ha cambiato allenatore e perso giocatori importanti. Quelli che sono rimasti e i nuovi devono digerire in poco tempo le tante informazioni che arrivano dal nuovo allenatore. E allora capita la settimana in cui la cosa ti riesce e la settimana in cui questo non accade".

Con Atalanta e Liverpool, infatti, era stato tutto un altro Bologna rispetto a quello che ha sbattuto invano, in superiorità numerica, sul muro del Parma.

"Toglierei dalle valutazioni tecniche le partite di Champions: le due giocate come le prossime. I palcoscenici e gli stimoli che ti dà la Champions sono troppo diversi da quelli del campionato. Vai in campo con la leggerezza mentale di chi non ha nulla da perdere".

E invece con il Parma il pallone nei piedi pesava tremendamente.

"Normale che sia così. Cerchi la prima vittoria in casa, gli avversari restano in dieci, sai che la classifica non è brillante e allora provi a vincerla, ma con la preoccupazione di chi non può permettersi di subire una ripartenza letale: perché se la perdi tutto diventa ancora più complicato".

Una vittoria, cinque pareggi e una sconfitta in campionato.

"E’ un ruolino di marcia che si può leggere anche da un’altra angolazione: in una fase di adattamento a un sistema di gioco nuovo hai dimostrato solidità perdendo una sola partita".

Per vincerle però servono i gol degli attaccanti e fin qui ha risposto presente solo Castro.

"Castro in pochi mesi è cresciuto tanto e ha fatto tre gol pesanti, ma non si può pensare che sia un ragazzo di vent’anni a caricarsi la squadra sulle spalle. Nel suo processo di crescita Castro ha il diritto di avere delle battute d’arresto: sono altri i gol che mancano all’appello".

Quali?

"Penso ai gol dei centrocampisti e ai 5-6 a stagione che può garantirti un Ferguson: ma penso soprattutto ai gol di Orsolini e Ndoye".

Però ha affiancato uno che va quasi sempre in doppia cifra a uno che non segna praticamente mai.

"I gol su azione di Orsolini me li aspetto anche quest’anno: lui sì che può e anzi deve caricarsi la squadra sulle spalle. Ndoye ha un potenziale enorme e lo deve sfruttare anche davanti alla porta: 5-6 gol a stagione non può non imparare a farli".

Nell’attesa Italiano deve già pedalare in salita.

"Quando un amministratore delegato (il riferimento è a Fenucci, ndr) fa sapere di non essere preoccupato per il momento che sta vivendo la squadra significa che qualche difficoltà c’è. Però conosco bene Italiano, ho seguito passo passo la sua carriera, viene dalla gavetta e ha già affrontato situazioni complicate, il che gli tornerà utile anche qui. Però una cosa dev’essere chiara: prima si taglia il cordone ombelicale con il Bologna di Thiago, nei giudizi e nei paragoni, e meglio è".

Meglio però che nel frattempo arrivi il vero Dallinga.

"Quando un attaccante arriva in Italia i mesi di adattamento sono inevitabili: qui le difese sono preparatissime, per una punta è come esplorare un mondo nuovo. Ma a un attaccante basta un gol per sbloccarsi e trovare la fiducia".