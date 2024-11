NUOVA PARTNERSHIP. Tanti progetti sociali con Banca di Bologna

Banca di Bologna entra nel gruppo degli sponsor del Bologna. O meglio, rientra: "La nostra è una partnership che ricomincia, in realtà", ha spiegato il presidente di Banca di Bologna, Enzo Mengoli, nell’ambito della presentazione che si è tenuta all’Oratorio dei Fiorentini, nel cuore della città. Sarà partner speciale, l’istituto di credito: perchè legato alle iniziative sociali "e tanto noi quanto il club di Saputo abbiamo sempre dimostrato ampia sensibilità al riguardo".

Nell’ambito del programma di iniziative annunciato, rivolte alla città e al sociale, entra la collaborazione con Komen per incontri volti a sensibilizzare le donne Under 40 sui rischi del tumore al seno e sull’importanza della corretta alimentazione. Sarà dato ulteriore supporto a Bfc senza barriere e allo sport rivolto a persone con disabilità, saranno istituite borse di studio dei ragazzi del settore giovanile del Bologna, oltre a iniziative green per piantare nuovi alberi e altre rivolte a Kids e Senior Club.

m. g.