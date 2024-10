Nuova spinta a sinistra. Odgaard e Karlsson, tanta voglia di riscatto

Nuovi arrivati e giocatori a caccia di rilancio, ora tocca a voi: Da Karlsson a Holm, da Odgaard a Dallinga, passando per il rientrante Pobega e Casale.

L’emergenza morde alle caviglie un Bologna chiamato a iniziare un tour de force che così intenso non si era mai visto.

La rosa lunga sarebbe dovuta servire soprattutto ora. E invece, la coperta si accorcia, il Bologna perde pezzi. Alla vigilia della trasferta di Genova, crocevia che apre il sipario sulla lunga maratona campionato-Champions che attende la banda di Italiano, finiscono in infermeria i titolarissimi Ndoye e Aebischer e pure Iling-Junior ed Erlic.

Il tutto con un Lucumi rientrato solo ieri in gruppo dalla nazionale e destinato alla panchina a Marassi. E allora, dietro, toccherà sicuramente a Casale far coppia con Beukema, al centro della difesa. Gli impegni con le nazionali, gli sforzi fisici supplementari, il rischio infortuni e il fatto che la trasferta di Birmingham con l’Aston Villa incomba (in programma martedì alle 21), impone a Italiano di riflettere sulle scelte di formazione di oggi, gara da vincere: Posch o Holm?

Probabilmente Posch, per non ritoccare eccessivamente gli equilibri di una difesa che il meglio lo ha dato con la vecchia guardia.

Ma i problemi riguardano soprattutto esterni d’attacco e centrocampo.

Senza Iling-Junior (stiramento collaterale ginocchio sinistro) e soprattutto Ndoye (sovraccarico), con quest’ultimo che potrebbe essere recuperabile per l’Aston Villa o il Milan, si riparte da Orsolini. E da uno tra Odgaard e quel Karlsson a caccia di riscatto dopo la scorsa stagione da oggetto misterioso al pari di questo inizio di stagione, condizionato da infortuni alla caviglia e muscolari.

Odgaard è in lista Champions, Karlsson no: lo svedese potrebbe avere una nuova chance per scrivere una nuova storia, dal primo minuto e comunque certamente a partita in corso, unico cambio degli esterni insieme con Dominguez, ancora in fase di studio.

Tempi lunghi invece per Erlic, out fino alla sosta di novembre (che scatterà il 10 dopo il match con la Roma) per la lesione al bicipite femorale della gamba sinistra e già al secondo stop per infortunio.

Da valutare Aebischer, alle prese con una tendinopatia all’adduttore sinistro, assenza che riduce le rotazioni in mediana, dove torna Pobega, che a Genova e con l’Aston Villa potrebbe subentrare. Con Freuler e Moro, ballottaggio Fabbian-Urbanski, con il primo favorito. E favorito è Castro su Dallinga.