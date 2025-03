Oggi alle 11 la ripresa verso la partitissima di martedì al Castellani: da valutare le condizioni di Santi. Castro resta in dubbio per Empoli: ma lui spinge

Arriverà con il morale a mille, il Bologna a Empoli. Arriverà anche con la possibilità di ruotare uomini, al cospetto di un Empoli a cui mancano Ismajli, Haas, Zurkowski, Maleh, Anjorin, Sazonov e Pellegri. Coperta corta, per i toscani, che in casa ha il secondo peggior rendimento della serie A (8 punti in 14 partite, uno strappato ai rossoblù). Ma questa sarà Coppa Italia, altra storia. Oggi alle 11 la ripresa a Casteldebole. Italiano rischia di avere la coperta corta in attacco: difficile il recupero di Santiago Castro, il dolore c’è ancora. Lui spinge, ma il Bologna vuole evitare forzature per non rischiare di perderlo in questo finale.

La decisione definitiva arriverà martedì, a ieri la sensazione è che al Castellani toccherà di punta a uno tra Odgaard e Dallinga, con il primo favorito sul secondo, dato i problemi fisici con cui convive l’olandese. Fabbian, nel caso, troverebbe spazio sulla trequarti, che potrebbe essere rivoluzionata: con Ndoye a destra e Dominguez, a segno a Empoli in campionato, a sinistra. In mediana, potrebbe toccare a Pobega al posto di Ferguson, mentre dietro dovrebbe tornare Lucumi. Possibile l’inserimento di Holm: se al posto di Miranda o di Calabria (più probabile), è da capire, dato che Lykogiannis viaggia verso lo stop tanto in Coppa quanto a Napoli.

Marcello Giordano