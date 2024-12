Oggi alle 13. Dopo l’eurodelusione, la Primavera cerca riscatto al Viola Park

Altro derby per la Primavera di Claudio Rivalta: dopo la sconfitta in quello emiliano con il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato, affronterà quest’oggi alle 13 al Viola Park i pari età della Fiorentina in una sfida a cavallo dell’Appenino che accende la rivalità calcistica tra le due società. I baby rossoblù sono reduci dal pareggio 2-2 contro il Lille in Youth League, costato l’eliminazione, e vogliono tornare al successo in campionato riprendendo la striscia di risultati utili consecutivi interrotta dopo lo stop con i neroverdi. Il compito non sarà facile visto che di fronte ci saranno i toscani di mister Daniele Galloppa che al momento ha collezionato 24 punti grazie a 8 vittorie e che occupano il secondo posto in classifica, dietro al Sassuolo al comando con un solo punto di vantaggio proprio sui Viola.

Torna tra i convocati il portierino finlandese Happonen, out per scelta tecnica nel turno precedente e anche in Youth League e che potrebbe ritrovare una maglia da titolare se Rivalta deciderà di far rifiatare Pessina. In avanti occhi puntati su Ravaglioli, a cui saranno con ogni probabilità affidate le chiavi dell’attacco, con Tordiglione e Castaldo pronti a dare il proprio apporto. Fiorentina-Bologna sarà trasmessa in diretta da Sportitalia.

Dopo la sfida ai toscani, la Primavera tornerà in campo già mercoledì per la sfida al Sudtirol per i Sedicesimi della Coppa Italia di categoria.

Gianluca Sepe