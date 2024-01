Oggi la ripresa al ’Galli’. Karlsson punta al ritorno per la gara con il Milan

Aveva annunciato la ripresa degli allenamenti per ieri, Thiago Motta. Ma sulla strada del ritorno, vuoi per l’ora tarda vuoi per concedere una giornata di decompressione dopo la delusione è tornato sui suoi passi. Ha concesso un giorno libero, il Bologna si ritroverà oggi per iniziare a preparare la trasferta di Cagliari. Nonostante il giorno di stacco, diversi rossoblù si sono presentati tra Casteldebole e Isokinetic per massaggi, seduta defaticante, segno del senso di responsabilità di un gruppo che non sta lasciando nulla di intentato. Con il Cagliari i rossoblù saranno sempre in emergenza: squalificato Zirkzee, ai box Ndoye e non rientrerà neppure Karlsson, che riprenderà ad allenarsi in gruppo presumibilmente solo durante la sosta. Il suo stop sarebbe dovuto durare 6 settimane. Si scavalleranno i due mesi e mezzo.

m.g.