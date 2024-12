Beukema, certezze e ambizioni: "Sto molto bene, ma in futuro..."

Rivelazione dello scorso campionato e pilastro da cui ripartire in questa annata, Sam Beukema si sta dimostrando sempre più leader silenzioso del Bologna. Con il suo sorriso, le prestazioni solide in coppia con Lucumi e i divertenti siparietti dopo i successi sul campo con i compagni, l’olandese si sta dimostrando sempre più elemento imprescindibile e tra i più apprezzati. Un amore che Beukema ricambia, apprezzando il calore che la città riserva a lui e alla squadra.

In una recente intervista al broadcaster olandese Rtv Oost, il difensore ha raccontato la sua esperienza a Bologna. "Qui tutti sono estremamente positivi. Quando cammino per strada, mi dicono sempre: ‘grande Sam, sei un forma eh’. Mi chiedono spesso una foto o un autografo, ma in modo amichevole e rispettoso. Per questo non è mai invasivo e lo faccio con grande piacere. Qui il calcio è al primo posto. In Italia e anche a Bologna è molto sentito".

La crescita di Beukema con la maglia del Bologna non è passata inosservata, con diversi club che avrebbero messo gli occhi su di lui. Ipotetiche voci di mercato e lusinghe che hanno fatto piacere al centrale che non ha nascosto le sue ambizioni pur sottolineando di essere focalizzato sulla stagione con la maglia del Bologna.

"Qui scrivono di tutto, ormai ci sono abituato. Un giorno è l’Inter, poi la Juve, poi il Real o l’Atlético. Non nego che mi faccia effetto... Sono tutti top club, è come un riconoscimento del mio lavoro quotidiano. Io sono comunque concentrato al 100 per cento nel presente con il Bologna. Il prossimo obiettivo logico è la Nazionale olandese. Ho una visione chiara di ciò che voglio, da qui a tre anni. Voglio concludere bene questa stagione con il Bologna e poi, entro i prossimi due anni, mi piacerebbe giocare per un club ancora più grande".

Un’ambizione più che plausibile per un giocatore che nel giro di cinque anni si è ritrovato dal non essere sicuro di una maglia da titolare nei Go Ahead Eagles all’essere protagonista nella cavalcata Champions dei rossoblù.

"È incredibile come sono andate le cose. Stavo quasi per smettere. Dio solo sa dove sarei finito. Suona molto drammatico, ma non ho mai mollato. Sempre desideroso di imparare, di migliorare. Grazie anche agli infortuni di altri, ho avuto una possibilità. E l’ho colta".

La qualificazione alla Champions: "Abbiamo messo la città sulla mappa. È qualcosa di cui essere molto orgogliosi. Tutta Bologna è scesa in strada per esultare. C’erano probabilmente 50.000 persone nel centro città. La festa è stata enorme. Non ho mai visto così tanta gente insieme. È stato molto emozionante".

Arrivato sotto le Due Torri nell’estate 2023 dall’Az Alkmaar, Beukema ha collezionato 55 presenze, segnando 2 gol, entrambi nell’annata passata dei quali uno in Coppa Italia nella vittoria in rimonta di San Siro contro l’Inter. A questi numeri si aggiungono i due assist, uno dei quali in questa stagione nel pari con l’Empoli per il gol di Fabbian.