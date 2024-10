OPERATO IL MEDIANO. El Azzouzi out 2 mesi. Rinforzo a gennaio?

Alla fine si è dovuto arrendere: Oussama El Azzouzi è stato sottoposto ieri a intervento chirurgico per la rimozione di un’ernia cervicale. L’operazione è stata eseguita dal prof. Pierre Bernard all’ospedale di Bordeaux, con tempi di recupero previsti intorno ai 60 giorni. In pratica, arrivederci a gennaio. El Azzouzi era rientrato ad agosto dalle Olimpiadi con un doppio infortunio: guaio al ginocchio, con interessamento del menisco, ed ernia cervicale. Preferì la terapia conservativa, nella speranza di rientrare in 2-3 settimane per non perdere la Champions, nonostante fosse stato consigliato l’intervento. Il Bologna andò poi sul mercato per Pobega, dati anche i tanti contrattempi estivi. Due mesi dopo, El Azzouzi è finito sotto i ferri, con il rischio di aver perso tempo prezioso. Il giocatore tornerà a disposizione tra due mesi, quando sarà reduce da cinque mesi di stop. Per ritrovare forma e confidenza potrebbe aver bisogno di tempo. Il Bologna recupera Pobega e a fine mese Ferguson e i prossimi due mesi saranno utili per capire se Aebischer e Moro possano essere adatti a dare respiro a Freuler davanti alla difesa. In caso contrario, la dirigenza a gennaio potrebbe intervenire per l’acquisto di un mediano.

m. g.