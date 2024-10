Ore 13 a crespellano, diretta su sportitalia. La Primavera di Rivalta prova a rialzarsi. Ebone e Byar guidano l’assalto al Milan

Torna in campo alle 13 a Crespellano la Primavera di Claudio Rivalta che affronterà i pari età del Milan nell’ambito della settima giornata. I baby rossoblù sono reduci dalla sconfitta di Youth League contro il Liverpool mentre nell’ultimo match di Primavera 1 hanno battuto il Lecce di misura grazie a un gol di Menegazzo. La squadra è ancora a caccia di certezze con Rivalta che ha più volte ribadito come il lavoro svolto finora vada consolidato con il tempo e la sfida al Milan potrebbe essere un banco di prova importante per capire quali saranno le ambizioni del Bologna Primavera.

Al momento i rossoneri di Federico Guidi, anch’essi reduci da una sconfitta in Europa, sono secondi a 13 punti, 5 in più dei pari età rossoblù e soprattutto a un punto dalla Roma capolista (che aveva battuto il Bologna alla terza giornata). I baby rossoblù faranno ancora una volta affidamento su Tommaso Ebone che dopo l’estate da protagonista in azzurro sarà ancora una volta chiamato a una prestazione sopra le righe per trovare gli spunti giusti in fase offensiva. In campionato poi, Rivalta potrà contare su Byar, importante pedina in fase di costruzione per il gioco del Bologna. Partita trasmessa in diretta da Sportitalia.

g. s.