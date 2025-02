Ore 13 in trasferta. La Primavera di Colucci ci prova con il Milan

Torna in campo alle 13 la Primavera di Leonardo Colucci che affronterà in trasferta il Milan. I rossoblù andranno a caccia di una vittoria che manca quasi da tre mesi, con i due pari con Juventus e Cremonese che sembravano aver rimesso in pista la squadra dando un pizzico di fiducia a Ravaglioli e compagni, ma la sconfitta con la Fiorentina ha tarpato le ali al Bologna. Con i rossoneri non sarà facile visto che la formazione di Federico Guidi viaggia nelle zone nobili. Per Colucci da registrare l’assenza di Byar, con il neoarrivato Jaku che potrebbe avere un’altra chance da titolare. In avanti dovrebbe esserci spazio per Ravaglioli, reduce dalla panchina di Lisbona in Champions.

Gianluca Sepe