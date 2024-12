Orgoglio e sorrisi, finalmente. Miranda spinge, Freuler infaticabile. L’autorità del ’generale’ Beukema. Castro, tanta lotta e pochi palloni

Skoruspki 6,5 Nel primo tempo assiste quasi da spettatore a un paio di pericoli veri che però il Venezia non concretizza. All’81 si prende un po’ di gloria volando per neutralizzare la volée di Pohjanpalo.

De Silvestri 6 Difensivamente lotta anche se non è sempre al posto giusto. Al 47’ gli resta la caviglia sotto il piede di Oristanio: brutto crac.

Beukema 7 Sovrano incontrastato della difesa, dà i tempi a tutto il reparto. Telecomanda anche Lucumi nelle uscite. Un gigante.

Lucumi 6,5 Nel primo tempo in un paio di circostanze si fa uccellare da Oristanio, che lo aggira e gli riparte puntando la porta. Nella ripresa cala la saracinesca e dalla sua parte non passa più nessuno.

Miranda 6,5 La palla che serve a Odgaard al 17’ dice ‘spingimi in porta’, ma il danese non ascolta il consiglio. Qualche bella sgroppata, un corner sbilenco, ma tante piccole buone cose.

Freuler 7 Come faccia uno che nel 2024 ha già giocato 52 partite ufficiali a essere sempre tra i più produttivi è un mistero svizzero. Remo calcia in porta e sventa pericoli: insostituibile con Motta, idem con Italiano.

Moro 6,5 Nel primo tempo una calda e una fredda: perde in pallone sanguinoso che innesca la ripartenza di Oristanio e qualche minuto dopo fa il difensore aggiunto davanti a Skorupski. Bravo però a innescare nella ripresa l’azione del 3-0.

Odgaard 6,5 Grida vendetta la volée a porta spalancata che al 17’ manda alle stelle. Ma cosa puoi dire a un attaccante che si sporca sempre i calzoncini diventando la prima pedina del pressing? Nulla. In più nella ripresa manda in porta Karlsson (che sciupa), impegna Stankovic con un missile da fuori area e mette il piedone nell’azione in cui Dallinga si procura il rigore.

Castro 6 Compito ingrato fare il terminale d’attacco se non arrivano palloni puliti. Zero conclusioni, ma tanta lotta.

Holm 5,5 Indietro di condizione.

Orsolini 7,5 Entra e spacca la partita: nel giro di due minuti prima trasforma il penalty e poi serve l’assist per il 3-0 di Ndoye.

Dallinga 6,5 Si procura un penalty, si muove bene. Anche se qualcosa spreca ancora.

Dominguez 6 Ha l’argento vivo addosso.

Urbanski 6 Una bella ripartenza nei minuti finali.

Allenatore Italiano 7 Ndoye sulla destra è una scelta felicissima, così come inserire Orsolini a gara in corso. Il Venezia è pochissima cosa, ma calare un tris è un’iniezione di fiducia e una scarica di adrenalina per la classifica.

Voto squadra 7

Massimo Vitali