Paredes provoca e si divora il pari. Dybala e Pellegrini sempre fuori giri

Svilar 6 Non può nulla sul vantaggio rossoblù, prova a mettere il corpo sulla conclusione di Zirkzee, ma non basta.

Celik 5 Saelemaekers è ispiratissimo, Calafiori si sovrappone spesso e volentieri e il terzino va fuorigiri.

Mancini 5 Sul primo gol non contiene il lavoro di Zirkzee in appoggio e perde El Azzouzi, sul secondo viene bruciato dall’olandese. Nel mezzo un paio di preziose chiusure.

Llorente 6 Senza peccati mortali e con un paio di chiusure preziose.

Angelino 5 Fatica a prendere la targa di uno scatenato Ndoye, fuori a inizio ripresa.

Cristante 6 Aggressivo da mezzala, recupera palla su Calafiori sul primo pericolo giallorosso. Spesso solo tra Saelemaekers, Calafiori e Aebischer, ma lotta.

Paredes 5,5 Provoca Zirkzee in avvio e rimedia un giallo che gli costerà la prossima gara. Si divora l’1-1 non sfruttando una palla persa di Lucumi, ci prova da fuori e ci mette regia.

Pellegrini 5,5 Lo svantaggio nasce da una sua palla persa, su cui poi non rimedia in area su El Azzouzi. Si accende con il cross per Azmoun.

Dybala 5,5 Parte mettendo El Shaarawy davanti a Skorupski, si accende a strappi, ma crea pericoli. Scivola e perde il pallone che costa il l’1-3 e alla fine non è giornata per lui.

Abraham 4,5 Beukema e Lucumi lo anticipano quasi sempre. Lontano dalla miglior forma.

El Shaarawy 5 Si divora il vantaggio al nono, in area. Costretto spesso a ripiegare dalle iniziative di Ndoye, che lo costringe al giallo. Prova a riaprire il match con una staffilata da fuori a inizio ripresa, ma Posch ci mette la faccia.

Karsdorp 5,5 Saelemaekers è imprendibile anche per lui.

Spinazzola 6 Limita e prova qualche affondo.

Azmoun 7 Riapre la partita e sfiora il 2-3, ma non basta.

Baldanzi 5,5 Negli ultimi 20 minuti, ma non sposta.

Costa sv

Allenatore De Rossi 5 La rimonta si ferma dopo 5 vittorie e due pareggi in campionato. La Roma spreca con El Shaarawy e Paredes nel primo tempo. Il Bologna gioca ed è letale e Motta vince il confronto tra tecnici emergenti.

Voto squadra 5

Marcello Giordano