Passa la Roma 2-0. La Primavera cade. Playoff più lontani

Gli episodi sorridono alla Roma, la sfortuna fa l’occhiolino al Bologna: a Casteldebole la primavera di Vigiani cade per 2 a 0 contro i giallorossi di Guidi, che trovano il vantaggio dopo pochi minuti con Bah e capitalizzano nella ripresa grazie alla rete di Mlakar. Dopo dieci minuti nel secondo tempo l’espulsione di Marazzotti potrebbe anche servire come appiglio per riprendere la gara in mano, ma Ebone e compagni non sono quasi mai riusciti a farsi vedere dalle parti di Marin, impegnando il portiere italo-brasiliano solamente in rare occasioni. Seconda sconfitta nelle ultime tre per il Bologna, che ora vede complicarsi e non poco il sogno playoff.