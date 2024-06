Passione alle stelle: quasi raggiunto il dato di un anno fa, quando la campagna chiuse a 14.271. Abbonamenti, passo da Champions. Sono già diecimila in cinque giorni

Tutti in fila per un posto al Dall’Ara: è boom abbonamenti a Bologna. Nei primi cinque giorni di campagna, sono 10mila le tessere staccate ai botteghini virtuali e non, al ritmo di 2mila tessere quotidiane. Trattasi di rinnovi, ma pure di nuove tessere in posti liberi da prelazione. Il ritmo è incessante e promette di stracciare i dati del recente passato. L’ultima stagione e la conquista della Champions League hanno mandato in orbita le attese del popolo rossoblù e neppure i malumori seguiti all’addio di Thiago Motta hanno incrinato la fiducia del pubblico in squadra e soprattutto nelle scelte societarie. "Il passato non ha insegnato niente? Sartori non si discute", è uno dei messaggi che va per la maggiore sui social e che testimonia la fiducia speranza e ottimismo sul fatto che a Italiano sarà allestita una squadra all’altezza delle ambizioni. Evidentemente, è piaciuta anche la presentazione del nuovo tecnico, che non si è nascosto e ha spiegato a chiare lettere come la sfida che lo attende sia quello di confermare il Bologna in Europa e non sfigurare al cospetto delle big del continente.

I rincari dei prezzi, che si attestano attorno al 20 per cento, sono ritenuti equi rispetto allo spettacolo e alle emozioni offerte. A dirlo d’altronde sono i numeri. Diecimila le tessere staccate tra il 12 e il 17 giugno. Un anno fa, la campagna abbonamenti partì il 22 e la stessa quota attuale fu toccata dopo 18 giorni, quasi 3 settimane, il 10 luglio. Sempre un anno fa, dopo un nono posto che sapeva di inizio scalata, furono poi 14.271 gli abbonati: avanti di questo passo la stessa quota potrebbe essere toccata entro un paio di giorni e comunque sfondata già per la fine della settimana. Di più: due anni fa gli abbonati furono 12.500 e la quota sta per essere raggiunta e superata pure questa. "Vogliamo alimentare quel clima e quell’affetto che si è venuto a creare all’interno e all’esterno", hanno detto in coro Italiano e la dirigenza, e non a caso ’Abbracciami’ è lo spot della campagna abbonamenti. L’abbraccio è forte ed è tutt’altro che finito. Prelazioni e nuove sottoscrizioni proseguiranno infatti fino al 2 luglio e dal 5 aprirà la vendita libera. Il tutto aspettando che il Bologna apra anche la campagna per le quattro partite di Champions, che sarà a parte, ma con prelazione e sconti riservata a chi sottoscriverà l’abbonamento per il prossimo campionato. Intanto il segnale è forte è chiaro: la voglia di Bologna non è scemata, anzi cresce: è boom abbonamenti.

Marcello Giordano