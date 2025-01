Pelle d’oca Bologna. "Borussia da battere. Un regalo ai tifosi»

Notte da brividi per il Bologna di Vincenzo Italiano. I brividi di una squadra che, forte della rimonta in campionato, col Borussia Dortmund del traballante Sahin e in un Dall’Ara quasi pieno (con 3mila tifosi tedeschi da tenere a bada) stanotte proverà a cancellare l’onta della prima vittoria in Champions che ancora manca. "Sfidiamo una squadra fortissima – dice il tecnico rossoblù – e immagino quello che potrebbe succedere al Dall’Ara, davanti ai nostri tifosi, in uno stadio pieno, se riuscissimo a cancellare quello ‘zero’ nella casella delle vittorie: mi viene la pelle d’oca solo a pensarci. E’ come una finale e vogliamo regalare alla città una gioia incredibile".

Il viaggio in Champions dei rossoblù fin qui è stato un pieno di pacche sulle spalle ma un vuoto di punti: 2 in 6 partite. "Una partita che vorrei rigiocarmi con le certezze che abbiamo oggi? – azzarda Italiano –. Quella con lo Shakhtar". Che per la cronaca fu la prima della serie e al Dall’Ara finì a reti inviolate. Stanotte invece al Dall’Ara arriva un Borussia con le gomme sgonfie in campionato, dove è scivolato al decimo posto ponendo sulla graticola (e a rischio esonero) il tecnico Sahin, ma lanciato in Champions dove dall’alto dei suoi 12 punti ‘vede’ perfino la qualificazione diretta. "Il Dortmund è la squadra che qualche mese ha giocato una finale di Champions – taglia corto Italiano –. Ha giocatori di enorme qualità e di grande fisicità. In campo porteremo il nostro entusiasmo ma anche la condizione fisica, le certezze tecniche e l’autostima che all’inizio della competizione ci mancavano". La Champions maestra di vita? Di sicuro è stata maestra di calcio per il Bologna di Italiano. "Misurarsi con avversari di questo valore – osserva il tecnico – ha alzato il livello delle nostre prestazioni in campionato. Da ogni partita abbiamo portato a casa qualcosa e sul piano delle prestazioni le nostre sono state tutte ottime partite". L’ultima, l’11 dicembre, a Lisbona ha inchiodato il Benfica sullo 0-0. "Col Borussia vorrei rivedere quel coraggio, quella compattezza e quella personalità", ordina il tecnico. Dopodiché ci sarà anche un po’ di inevitabile turnover. "I recuperi, con partite così ravvicinate, sono fondamentali – osserva Italiano –. Ma posso schierare tanti giocatori che hanno riposato col Monza. Castro o Dallinga? La scelta che farò la tengo per me".

(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All.ItalianoBORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobe; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Kabar; Can, Groß, Nmecha; Brandt, Bynoe-Gittens, Guirassy. All. Sahin.Arbitro: Gözübüyük (Olanda)Tv: ore 21 Sky.