Per il difensore sarebbe un ritorno in granata. E pure l’Inter strizza l’occhio a Zirkzee. Bonifazi, anche il Torino si fa avanti

E’ rimasto a guardare anche a San Siro, nonostante il turnover. Hanno trovato spazio Corazza, Lykogiannis, Lucumi e De Silvestri, a partita in corso: non Kevin Bonifazi, che è situazione da monitorare in vista del mercato di gennaio.

Il centrale era stato sondato da Sassuolo, Cagliari e Verona. Nelle ultime ore si è fatto sotto pure il Torino di Juric, a caccia di un’alternativa per il reparto arretrato dopo il grave infortunio patito da Schuurs, che a fine ottobre ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Nelle giovanili granata Bonifazi è cresciuto, esordendo poi in prima squadra: se i sondaggi di Sassuolo, Cagliari e Verona potrebbero non rappresentare opzioni allettanti nell’anno in cui il Bologna lotta per l’Europa, il Torino potrebbe farlo vacillare, avendo pure la forza economica per assorbire il suo contratto da un milione netto a stagione (fino al 2025). Se Bonifazi manifesterà l’intenzione di andare a giocare, il Bologna sarà pronto a parlarne: anche perché da un eventuale cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo, raccoglierebbe fondi da destinare all’acquisto del vice Zirkzee, dopo che la sfida di Coppa Italia ha confermato le difficoltà di Van Hooijdonk.

Il Bologna ha avuto contatti con il Velez per Santiago Castro (19), nazionale olimpico e Under 20 dell’Argentina, talento che i rossoblù vorrebbero inserire in rosa: sarebbe un’operazione anche in prospettiva, considerato l’interesse crescente delle big (non solo il Milan, ma anche l’Inter) per Joshua Zirkzee, decisivo e spettacolare anche a San Siro.

La richiesta del Velez per l’astro nascente si aggira intorno ai 9 milioni e Sartori e Di Vaio attendono di conoscere quali disponibilità economiche darà loro patron Saputo e monitorano pure Gondou (22) dell’Argentinos Juniors, Martinez (26) del Porto e Boadu (22) del Monaco. In caso di uscita di Bonifazi, la dirigenza potrebbe cercare un terzino sinistro, considerato che Lykogiannis è in scadenza e Kristiansen ha un riscatto da 15 milioni: piace l’armeno Nair Tiknizyan (24, 8 gol con la Lokomotiv Mosca).

La dirigenza, però, aspetta anche segnali da Thiago per il rinnovo: "La volontà è proseguire con la crescita – ha raccontato il diesse Di Vaio nel prepartita di Coppa Italia –, ma ora pensiamo al presente".

Marcello Giordano