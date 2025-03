Per l’allerta meteo. La partita del cuore rinviata, la solidarietà si sposta nei canili

Era tutto preparato nei minimi dettagli da settimane, con le ‘Legends’ di Bologna, Cesena e Parma pronte a sfidarsi in un triangolare di calcio a cinque nel segno della solidarietà a favore di Bimbo Tu. Ma l’allerta meteo per la giornata di oggi emanata ieri dall’Agenzia regionale per la Protezione Civile ha cancellato con un colpo di spugna la ‘Partita del Cuore’, prevista per questa sera al PalaSavena di San Lazzaro alle 20,30. Evento rinviato a data da destinarsi.

In casa Bologna la solidarietà non si ferma e domenica, nel giorno della sfida con la Lazio, farà rotta sugli amici a quattro zampe. Riflettori accesi sui canili di Calderara e Marzabotto, già protagonisti di un video girato a Natale con alcuni rossoblù che visitarono le strutture intrattenendosi con gli animali. Domenica i responsabili dei due canili saranno presenti al Dall’Ara con quattro postazioni dedicate (una in tribuna, una in curva Bulgarelli e due nei distinti) nelle quali si potranno acquistare gadget o fare donazioni a favore degli animali in cerca di adozione. A dicembre fu il club rossoblù a dare il calcio d’inizio a questa nobile iniziativa, donando cibo ai canili. Ora la palla passa ai tifosi, che domenica avranno la concreta possibilità di dare una mano ai quattrozampe in difficoltà.