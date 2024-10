Personalità e gamba con i maestri. Freuler, navigatore automatico. Moro dirige senza sbavature. E Skorupski infonde certezze

Skorupski 7 Forse poteva essere più reattivo sul cross di Salah da cui nasce il gol di Mac Allister. Il resto è sicurezza pura. Zero colpe sul 2-0 di Salah. E tante uscite a valanga frutto di posizionamenti intelligentissimi.

Posch 6,5 Un po’ spaesato nel primo tempo, però tiene botta su Luis Diaz. Nella ripresa fa ammonire Mac Allister e tiene la testa sul manubrio fino all’ultimo. Gladiatorio.

Beukema 6,5 Passivo sul gol dell’1-0, ma leonino e sempre puntuale. Nelle vie centrali la squadra non soffre praticamente mai: bravo Sam.

Lucumi 7 Va in crisi solo quando dalla sua parte Salah elude la guardia di Miranda, però che applicazione e che concentrazione. Bene anche quando avvia l’azione con la costruzione bassa.

Miranda 6 Il pallone che serve a Dallinga nel primo tempo è delizioso, ma tanta sofferenza su Salah e passività sul gol dell’egiziano. Morale: difendere non è il suo pane, ma di fronte aveva un fenomeno.

Moro 7 Dirige il traffico senza paura, non paga dazio all’emozione di Anfield. Sempre preciso e velenoso, anche nelle punizioni che calcia.

Freuler 7 Mica facile alzare la diga in casa dei Reds. Eppure la diga non crolla e in più alcune chiusure al bacio. E’ il navigatore esperto che non tradisce nella notte più complicata.

Urbanski 7 Nell’azione dell’1-0 Mac Allister lo disorienta, ma il polacco ha classe e personalità da vendere e produce il suo calcio senza tentennamenti: almeno fino a quando le gambe reggono.

Orsolini 6 Al 31’ sulla punizione di Moro incorna di testa e trova la porta: incredibilmente ‘salva’ Posch. Morbido il piattone sinistro al 56’: lì serviva più cattiveria. Ogni volta che sta per affondare riemerge. Poco incisivo ma caparbio.

Casale 6 Diligente quanto basta per chiudere le falle.

Aebischer 6 Si vede poco ma per poco non si guadagna un penalty.

Castro sv Ingresso tardivo: chissà se fosse entrato prima...

Iling-Junior sv Sparacchia fuori nel finale.

Fabbian sv.

Allenatore Italiano 6,5 Testa alta e difesa ancora più alta, anche a costo di prendere qualche ripartenza. Tanto coraggio che porta i suoi ragazzi a un passo dall’1-1, ma la qualità dei Reds è stellare ed esce nel finale di partita. Forse doveva inserire prima del 2-0 Castro e Iling-Junior, ma è cercare il pelo nell’uovo in una notte che porta certezze al gruppo.

Voto squadra 6,5

Massimo Vitali