Slot, tecnico dei reds. "Sono impressionato dal loro coraggio»

Per il Bologna, la sfida

di Liverpool è l’appuntamento con la storia. Ma pure per Arne Slot quello con i rossoblù è incrocio destinato a rimare scolpito: è infatti il primo allenatore dei Reds ad aver vinto otto delle prime nove partite della stagione. Non era mai accaduto, all’interno di uno dei principali club calcistici a livello mondiale: fino a ieri. Vittoria sofferta, certamente meno comoda di quello che i pronostici lasciassero pensare.

Ma Slot lo aveva detto: "Ricordiamoci l’Atalanta un anno fa, sarà dura", aveva detto alla vigilia. E dopo il triplice fischio non è sorpreso dell’andamento del match: "Questo Bologna non mi ha stupito, l’avevo visto con l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato e sapevo cosa aspettarmi". Lo sapeva ma il Bologna ha trovato comunque il modo di stupirlo: "Sono rimasto impressionato da come i rossoblù di Italiano abbiano giocato senza avere paura". Non è bastato per l’impresa,

ma per i complimenti certamente sì.

Marcello Giordano