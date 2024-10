Polonia al tappeto. Urbanski, assist man. Skorupski non sfigura

Sotto il cielo di Polonia altri due rossoblù sabato notte sono stati protagonisti, tra i pochi a salvarsi nel naufragio della nazionale di Probierz, sconfitta in casa per 3-1 dal Portogallo di Cristiano Ronaldo in una Nations League che per i polacchi è già tutta in salita. Parliamo di Lukasz Skorupski e Kacper Urbanski. Skorupski, incolpevole sui tre gol dei portoghesi, si è reso protagonista di un paio di ottime parate, soprattutto quella del primo tempo, con la mano di richiamo, sulla traiettoria perfetta di Bruno Fernandes. Urbanski invece, entrato a un quarto d’ora dalla fine con la sua nazionale sotto di due gol, è riuscito a servire l’assist per il 2-1 di Zielinski che nel finale ha riaperto la partita prima del colpo del ko del 3-1. I due rossoblù torneranno in campo domani notte nella sfida, a questo punto cruciale per i destini della Polonia, tra la selezione di Probierz e la Croazia di Erlic e Moro, entrambi in panchina nel successo per 2-1 con la Scozia.