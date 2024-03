Premiato a Castel Fiorentino: "Il futuro? Penso al presente». Thiago in perfetto relax

Quattro giorni di riposo. Non era il caso di tirare il collo a un gruppo ridotto ai minimi termini per la presenza, in rosa, di quindici elementi che hanno risposto alle chiamate delle rispettive nazionali. Così Thiago Motta, 41 anni, l’allenatore più ammirato in questo scorcio di stagione, si è concesso qualche ora di relax in Portogallo, a Cascais. E sul profilo della signora Motta è apparsa questa foto divertente, che offre un Thiago in versione più scherzosa.

Ieri, nel frattempo, proprio Thiago, che a Castel Fiorentino ha ricevuto il premio Fair Play Menarini, ha commentato così: "Il mio futuro? Stiamo vicendo un momento bellissimo, mi sento molto bene oggi, sono felice e orgoglioso di quello che stiamo facendo, non solo per i risultati, ma anche per il modo in cui li abbiamo raggiunti. Però non penso al futuro, voglio anch’io godermi il momento e mi resta poco tempo per pensare al futuro".