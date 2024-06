Holm, giorno clou. Spunta l’idea Rodrigo Nestor

Bologna, 24 giugno 2024 – Gli esterni di difesa prima di tutto: segnatamente Emil Holm e Robin Gosens, da settimane oggetti dichiarati del desiderio di Italiano. A seguire il nodo centravanti, che verrà sciolto solo quando a Casteldebole avranno perso tutte le speranze di poter convincere Joshua Zirkzee a resistere alle sirene di Manchester United e Milan per restare un’altra stagione in rossoblù, con formula da imbastire non prima che l’Olanda abbia chiuso la sua avventura all’Europeo. E poi tutto quello che ne seguirà, a cominciare da un possibile innesto a centrocampo. E qui c’è un nome nuovo, quello del classe 2000 Rodrigo Nestor, brasiliano del San Paolo che però ‘chiama’ una quindicina di milioni. La priorità oggi è rappresentata dal riempimento delle caselle di difesa, come ha chiesto Italiano, che vorrebbe poter contare fin dall’inizio su un reparto quasi al completo per iniziare a lavorare sui suoi meccanismi di gioco. Lykogiannis e De Silvestri faranno da esperti maestri di scuola guida ma servono due titolari per la Champions e gli occhi di Sartori e Di Vaio sono appuntati su Holm e Gosens. Di Holm si parlerà già oggi, nell’incontro previsto tra i dirigenti rossoblù e quelli dello Spezia. La speranza è di trovare la quadra sulla base della formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato ad alcune ‘facili’ condizioni: operazione da 7-8 milioni. Ne vorrebbe un paio in più l’Union Berlino per cedere Gosens, pagato un’estate fa 12 milioni: il dialogo con i tedeschi continua e la distanza appare colmabile.

Rodrigo Nestor per ora è una possibilità intrigante ma costosa, sempre meno costosa comunque di Fotis Ioannidis, il centravanti della nazionale greca per cui il Panathinaikos continua a chiedere 25 milioni. Se non sarà Zirkzee-bis Ioannidis è la prima, ma non unica, scelta. A Castro invece, come anticipato ieri, verranno negati i Giochi di Parigi con l’Albiceleste. Ma ancora non è chiaro se il ragazzo sarà a Casteldebole già l’8 luglio o successivamente nel ritiro di Valles.