Prima la trasferta a birmingham con l’aston villa. Febbre da Champions, è già tempo di Monaco. Domani la prevendita per la gara del 5 novembre

È già tempo di pensare alla prossima partita casalinga di Champions League. Anche se il 22 ottobre il Bologna sarà di scena a Birmingham contro l’Aston Villa, la società ha già diffuso le prime informazioni per la prevendita del match contro il Monaco, in programma al Dall’Ara martedì 5 novembre alle 21. La prima fase di acquisto per la quarta partita della squadra di Italiano nella massima competizione europea, valida per la fase campionato, inizierà domani alle 10, con l’acquisto riservato agli abbonati del campionato in Tribuna Kids, sia su app che su fidelity, che possono comprare per sé o altre persone in unica transazione fino a 4 biglietti in curva San Luca a prezzo agevolato. Il codice (PNR per gli abbonati su app, numero di fidelity per gli altri) è mono uso e consente una sola transazione di acquisto indipendentemente dal numero di biglietti.

L’acquisto in questa fase sarà possibile soltanto via web. Nei giorni 8-9-10 ottobre la prevendita sarà riservata agli abbonati del campionato di tutti i settori, sia su app che su fidelity, con le stesse modalità di acquisto. Anche questa fase sarà attiva solo la vendita sul web. Infine, dalle 10 dell’11 ottobre la vendita degli eventuali posti rimasti libero sarà aperta a tutti, con la possibilità di acquistare sia sul web che nei punti autorizzati.

Gianluca Sepe