PRIMAVERA. I ragazzi di Vigiani battuti dal Genoa

Sabato amaro per la Primavera di Luca Vigiani, uscita sconfitta per 1-0 dal viaggio in casa Genoa. Il Bologna doveva riscattare il fresco ko con la Roma ma si è fatto piegare dal gol al 24’ di Omar che ha incanalato la partita su binari favorevoli al Grifone. Il Bologna, che in caso di vittoria avrebbe quasi agganciato il Genoa e che nel finale ha mandato in campo il neo acquisto Nezirevic, scivola invece a -7 dai liguri, appaiando il Lecce (che però gioca oggi) a 17 punti al terzultimo posto, in piena zona playout. Sabato match casalingo col Cagliari.