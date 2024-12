PRIMAVERA in crisi. Quarto stop di fila per i ragazzi di Rivalta

LAZIO

2

BOLOGNa

0

LAZIO: Renzetti; Bordon F., Bordon R. (56’ Ferrari), Petta; Zazza, Battisti (73’ D’Agostini), Pinelli (56’ Munoz), Nazzaro (88’ Bordoni), Milani; Serra (88’ Farcomeni), Balde. All.: Barraco.

BOLOGNA: Happonen; Jaber (81’ Tonin), De Luca, Papazov; Puukko, Byar, Diop, Tirelli (64’ Pyyhtia), Baroncioni; Castaldo (63’ Mangiameli), Ravaglioli. All.: Rivalta.

Arbitro: Zanotti.

Reti: 79’ Ferrari, 83’ Balde rig. Note: Bordon R., Pinelli; Diop, Baroncioni

Arriva il quarto ko di fila per la Primavera di Claudio Rivalta (la quinta se si considera lo 0-3 di mercoledì con il Benfica) che si arrende 2-0 alla Lazio e rimane inchiodata a 18 punti in classifica. Un peccato per i baby rossoblù che fino a trequarti di gara erano riusciti a mantenere il match in equilibrio ma i biancocelesti di Barraco sono comunque riusciti a trovare l’uno-due decisivo nel giro di 4’ tra il 79’ e l’83’ grazie alle reti di Ferrari e di Balde su rigore. La Primavera di Rivalta tornerà in campo già giovedì alle 15 a Crespellano col Verona.