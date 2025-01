Bologna Primavera, esonerato Rivalta: Leo Colucci è il nuovo allenatore

Bologna, 14 gennaio 2025 - Rivalta, adieu: alla guida della Primavera torna Leo Colucci.

Finisce con una brutta e pesante sconfitta nello scontro diretto a Monza l'avventura del tecnico romagnolo al timone del giovane gruppo rossoblù, senza vittorie dal 2 novembre e piombato in piena zona retrocessione. Una caduta vertiginosa e preoccupante, che ha portato la società a prendere una drastica ma necessaria decisione per cercare di invertire la rotta all'inizio del girone di ritorno.

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della squadra Primavera Claudio Rivalta, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera". Così, la società si è congedata da Rivalta, che paga anche un fiacco cammino in Youth League, dove il Bologna, eliminato alla prima fase, ha chiuso senza vittorie e con soli 2 punti in 6 gare. Risultati negativi, ma anche poca fortuna, visti i prematuri e gravi infortuni occorsi a Menegazzo prima e ad Ebone poi, che alla lunga hanno pesato in maniera importante sul rendimento della squadra.

Contestualmente, il Bologna è tornato ad accogliere uno dei suo fedelissimi, Leonardo Colucci, che già in passato, dal 2012 al 2016, aveva lavorato a Casteldebole nel mondo del Settore Giovanile, tra Allievi Nazionali e Primavera, ma ancor prima era stato protagonista sul campo con i colori rossoblù, dal 2002 al 2006, collezionando 130 presenze e 4 reti.

Il suo terzo debutto sotto le Due Torri, il secondo da allenatore, venerdì pomeriggio in casa contro la Juventus.