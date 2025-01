Primavera: ore 15. Tra i baby di Rivalta e l’Atalanta la sfida tra squadre in grande crisi

Sarà una sfida tra due formazioni a caccia di riscatto quella che andrà in scena a Crespellano alle 15. Il Bologna Primavera affronterà i pari età dell’Atalanta nella prima partita del 2025. I baby di Claudio Rivalta andranno a caccia di una vittoria che ormai manca dal 2 novembre, 1-0 a Genova contro la Sampdoria mentre l’unico altro successo in due mesi risale a quello ottenuto in Coppa Italia contro il Sudtirol con un risultato analogo.

Dalla sfida ai blucerchiati, un pari con la Juventus e poi sei sconfitte, ultima quella rimediata con il Torino. Per Ravaglioli e compagni è arrivato il momento di ripartire e sfruttare il fattore campo per ritrovare i 3 punti e muovere una classifica che vede i rossoblù fermi a 18, con il Cesena. Non va molto meglio all’Atalanta di Giovanni Bosi che ha 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte.

A pesare per la Primavera l’assenza di Tommaso Ebone, che da novembre è out per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che ha messo fuori dai giochi il giovane. Senza vittorie e senza uno dei jolly offensivi, la squadra ha perso lo smalto che l’aveva portata nelle zone nobili, avvicinandola all’obiettivo playoff. Contro gli orobici poi non ci sarà nemmeno Naim Byar, ancora alle prese con il problema muscolare rimediato contro l’Hellas Verona. Ritrovare una vittoria contro l’Atalanta significherebbe ripartire con il piede giusto e provare a mettersi alle spalle questo momento complicato, cercando anche di abbandonare un quindicesimo posto che non rispecchia i valori messi in campo dalla squadra di Rivalta fino ad oggi. Bologna-Atalanta sarà trasmessa su Sportitalia TV con i rossoblù che torneranno poi in campo già l’8 gennaio in Coppa Italia contro l’Inter.

Gianluca Sepe