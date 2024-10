Primavera. Ormai Ebone è una certezza

Se il Bologna dei grandi fatica a trovare la via del gol nonostante Santi Castro, in Primavera cresce un attaccante che potrebbe rappresentare il futuro rossoblù. Si tratta di Tommaso Ebone, originario di Feltre, punta centrale di piede destro che ha già segnato 4 reti tra campionato e Youth League. In 6 match il classe 2005 è stato capace di lasciare quasi sempre il segno, senza partire nemmeno tutte le volte nell’undici titolare. A sancire il momento d’oro di Ebone anche la presenza fissa con la maglia della Nazionale Under 20, con il secondo gol segnato contro i pari età dell’Inghilterra. L’under 20 è uscita alla fine sconfitta, ma il ct Corradi ha dimostrato di apprezzare il ragazzo di Feltre. Per Rivalta un giocatore che potrebbe rivelarsi importantissimo. La Primavera intanto, reduce dal successo per 3-1 contro il Milan, tornerà in campo a Empoli sabato per l’ottava giornata.

g. s.