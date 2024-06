PUNTO DI RIFERIMENTO. De Silvestri firma per un’altra stagione

Fallito il tentativo di rilancio per Gosens, in settimana il Bologna tenterà un nuovo assalto per il tedesco, con l’obiettivo di regalare a Italiano, oltre a Holm, anche il terzino di spinta a sinistra. Per il tedesco di 29 anni la dirigenza si è spinta fino ai 7 milioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’Union Berlino, però, ne chiede 10. Il norvegese Wolfe (23 anni) e Jurasek (23) del Benfica, su cui pende il diritto di riscatto dell’Hoffenheim.

A destra l’alternativa a Holm, in caso di complicazioni, è Nadir Zortea (24) dell’Atalanta, mentre De Silvestri è atteso a Casteldebole per il raduno dell’8, per siglare il rinnovo per un altro anno, a circa 200mila euro, per continuare a essere il riferimento dello spogliatoio e realizzare il sogno di giocare la Champions conquistata nell’ultima stagione.

m. g.