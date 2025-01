Quanti incroci di mercato. I nerazzurri su Beukema. Asllani resta in sospeso

Sarà sfida dai molteplici significati, quella tra Inter e Bologna. I nerazzurri a caccia dei tre punti per lanciare la rincorsa al Napoli in chiave scudetto, il Bologna a caccia del colpaccio per lanciare un messaggio a Lazio, Fiorentina, Juve e Milan in chiave Champions ed Europa. Ma a prescindere dalla classifica, Inter-Bologna è confronto anche in chiave mercato. In casa rossoblù c’è chi ha qualcosa da dimostrare: vedi Beukema, nei radar di Marotta fin dall’estate, ma pure del Liverpool; e Beukema, che ha fiutato l’aria, di recente ha fatto sapere che in futuro una big internazionale non gli dispiacerebbe. Pure Castro è già stato visionato da tanti scout: pure quelli nerazzurri, che sono tra i primi a credere che il 2004 sia effettivamente l’erede di Lautaro. Nell’ambiente del mercato c’è chi è pronto a scommettere che in estate un’offerta dell’Inter arriverà: denari più il cartellino di uno dei fratelli Esposito tra Sebastiano (22 anni, 7 gol a Empoli, che ha però un diritto di riscatto) e Pio (19 anni, 9 gol in presto a La Spezia in serie B).

I cambi dell’attacco di Inzaghi ad oggi sono Arnautovic e Correa: il primo ha lanciato un amo ai rossoblù tramite social di recente, il secondo è stato proposto, ma fin qui non c’è stata apertura da parte della dirigenza rossoblù, che hanno sondato il terreno per Cabral (26).

Finita? Macché. Perché entro il 30 giugno l’Inter può far valere il diritto di recompra da 12 milioni per Fabbian, sorpresa lo scorso anno, più in difficoltà in quella attuale: guarda caso ha una chance di giocare qualora Ferguson non dovesse dare garanzie di poter giocare la seconda gara in tre giorni senza rischi di problemi fisici. E poi c’è l’intreccio Asllani (22), rinforzo della prima ora pensato dalla dirigenza rossoblù per la mediana, ma la richiesta di cessione di Frattesi e il possibile affare al momento in stand by con la Roma che chiamerebbe in ballo Cristante blocca tutto. Guarda caso la Salernitana, che dai rossoblù ha prelevato Raimondo e Corazza e tratta Lykogiannis e Baldursson, offre Giulio Maggiore (26) che fu uomo di Italiano a La Spezia, che a Firenze lo fu Arthur (28), fuori dai piani della Juventus.

Marcello Giordano