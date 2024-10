QUI ASTON VILLA. Emery recupera. Onana e Kamara

"E adesso sotto con il Bologna". Se Italiano e il Bologna si leccano le ferite, Unai Emery e l’Aston Villa arrivano all’incrocio di Champions con il morale a mille. I Villans a punteggio pieno in Europa dopo i successi con Young Boys e Bayern Monaco, sono reduci dalla vittoria esterna in casa del Fulham 1-3 in rimonta, grazie alle reti di Rogers al 9’, di Watkins al 59’ e Diop al ‘69, a ribaltare la squadra londinese passata in vantaggio al 5’ con Jimenez. E le buone notizie non si fermano qui, dato che Emery ha ritrovato Onana (titolare), Kamara (in panchina) e risparmiato Duran, Buendia e Philogene, partiti dalla panchina, sinonimo di un turn over che funziona. Aston Villa vincente, terzo in Premier e in piena forma: "Stiamo riuscendo a concentrarci di partita in partita, tra campionato e gare europee e vogliamo continuare così: a maggior ragione martedì, davanti al nostro pubblico". Il Bologna è avvisato.

m. g.