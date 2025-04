Riccardo Orsolini punta al record di gol in Serie A con il Bologna

Riccardo Orsolini ci riprova: a Bergamo, altra chance di scrivere il record di gol segnati in serie A in una sola stagione, dopo gli undici di due anni fa, attualmente eguagliati. Considerate le due reti realizzate in Coppa Italia è già la sua miglior stagione di sempre: ma c’è margine, ci sono 7 partite di campionato decisive davanti in serie A per provare a tagliare nuovamente il traguardo Champions o in alternativa tenersi stretta l’Europa e una o due gare di Coppa davanti per scrivere la storia. Orso bussa alla porta di nuovi record e della nazionale di Spalletti. Il Bologna bussa alla sua: perché persi leader e titolarissimi come Skorupski, Ferguson e Calabria, con Odgaard e Holm in dubbio, è al suo numero sette che Italiano chiede gol e la capacità di caricarsi il Bologna sulle spalle. Perché Orso, insieme a Ndoye, è l’uomo più in forma del momento e sarà chiamato a sostenere Castro, al probabile rientro dal primo minuto. Lo farà dopo il riconoscimento arrivato dall’Assocalciatori, che lo ha premiato come il miglior calciatore del mese di marzo.

Mese magico, che lo ha visto andare a segno con una doppietta col Cagliari, su rigore conquistato da Cambiaghi e assist sempre dell’ex Atalanta, che gli ha poi fornito il pallone da tre punti anche a Venezia. Prima lo scavetto delizioso del momentaneo 2-0 alla Lazio. Quattro gol in quattro partite (a secco a Verona), e la quinta l’ha messa a Empoli in Coppa Italia, il primo aprile. Se la Lega Calcio ha preferito premiare l’attaccante della Roma Dovbyk, l’Assocalciatori, ovvero i suoi stessi colleghi, hanno riconosciuto in Orsolini l’uomo più in forma del momento: "Con 32 reti è l’italiano che ha segnato più gol nelle ultime tre stagioni. Se guardiamo solo a quest’anno, tolte le difficoltà iniziali, e i periodi da infortunato a dicembre e febbraio, ha segnato sempre: 5 gol in 6 partite tra ottobre e novembre; 5 e 2 assist in 7 partite da quando è tornato titolare nel 2025. Orsolini non è diventato l’ala creativa che si immaginava quando ha esordito in Serie A, nel 2017, ma è diventato un grande finalizzatore, per tempismo in area e soprattutto qualità balistica. Quest’anno è già a 13 gol in tutte le competizioni, sempre partendo a fari spenti, sul lato debole, pronto ad armare il suo incredibile piede sinistro". Queste le motivazioni fornite dall’Aic sul premio consegnato al numero 7 rossoblù, che rimasto a secco col Napoli ha l’occasione di rifarsi per una nuova impresa.

Marcello Giordano