Rogers ispirato, Tielemans magico. E Barkley cambia volto al match

Martinez 6,5 Disinnesca due volte Dallinga e una Orsolini, tenendo in carreggiata in avvio l’Aston Villa.

Konsa 5 Soffre i cambi di campo per Ndoye, che mette in condizione di concludere Urbanski, Dallinga e Fabbian. Nella ripresa perde Beukema su corner: salvato dal palo.

Diego Carlos 6,5 Mette più di una toppa alle difficoltà di Konsa. Torres 6. Dallinga lo prende d’infilata un paio di volte arrivando a conclusioni pericolose. L’olandese lo grazia.

Maatsen 6,5 Mette in corner un tiro cross di Fabbian anticipando Orsolini: lascia al numero 7 poco o nulla e si ripropone appena ci sono spazi e prendendo il giallo del rivale e una punizione dal limite.

Onana 5,5 Se il Bologna sfonda a sinistra è pure perché manca la sua copertura in mediana. Non ancora al meglio dopo un infortunio, sostituito all’intervallo.

Tielemans 6,5 Ogni suo calcio piazzato è un pericolo. Fatica a prendere in mano il ritmo della gara, poi ne diventa il regista.

Bailey 5,5 Pungente, ma non concreto. Ha un paio di occasioni nel primo tempo, una clamorosa a inizio ripresa ma spara fuori da tre metri dalla porta.

Rogers 7 Ispirato. Mette in condizione di segnare McGinn, Bailey e sul finire del primo tempo Skorupski gli dice no. Suo l’assist per Duràn.

McGinn 6,5 Entra ed esce dalla partita. Lascia libertà a Posch di impostare e inserirsi, ma sfiora il gol nel primo tempo e la sblocca su punizione nella ripresa. Decisivo.

Duran 7 Vicino al gol su corner di Tielemans, a segno sull’assist di Rogers. Prima e dopo, ariete al servizio della squadra, rabbioso per il cambio.

Barkley 7 Con il suo Ingresso la squadra diventa padrona della partita.

Watkins 6 Si batte.

Ramsey 6 Vivo.

Philogene 6 Spunti e accelerazioni.

Kamara sv

Allenatore Emery 7. L’Arsenal soffre i cambi di campo rossoblù in avvio. Ma si adegua in fretta. Prima riparte, poi prende in mano il match: terza vittoria in tre gare, capolista in Champions e terzo in Premier. Voto squadra 6,5

Marcello Giordano