Rossoblù, cuore e carattere. Calafiori, personalità straripante. Un De Silvestri d’autore su Leao. Tiene la diga Freuler-Aebischer

Skorupski 7 Nel primo tempo prima sventa la minaccia di Leao e poi addirittura blocca il penalty calciato (male) da Giroud. Nella ripresa dagli undici metri Hernandez lo grazia, poi non è impeccabile nella debole opposizione al colpo di testa di Loftus-Cheek che vale il 2-1. Ma parare un rigore a San Siro vale oro.

De Silvestri 6,5 Leao nel primo tempo lo salta una sola volta ma ‘Lollo’ non s’arrende e fa perfino ammonire il portoghese. Cuore di veterano.

Beukema 5,5. Giroud non lo mette mai in ambasce e l’olandese fa un partitone: ma è grave l’errore che commette quando stende Leao a campo aperto regalando un penalty.

Calafiori 7 Difficile non perdere la testa nella bolgia del Meazza se dopo appena cento secondi l’arbitro ti sventola in faccia un’ammonizione che non c’è: bravo lui che ci riesce. Poi gioca con la consueta autorità facendo il regista aggiunto.

Kristiansen 7 Qualche lettura difensiva un po’ titubante ma sul gol di Loftus-Cheek, che pure nasce dalla sua fascia, l’errore fatale è di Urbanski. Al 90’ ha la forza di arrivare in area rossonera e si procura un rigore pesantissimo.

Freuler 7 Ha il compito di bloccare le linee di passaggio del Milan e porta a termine la missione. Davanti ai quattro di difesa è un baluardo indispensabile.

Fabbian 6 Guastatore che Thiago dirotta sulle piste di Hernandez, sacrificando il più offensivo Orsolini. L’ex Inter ci riesce discretamente, senza rinunciare a offendere. Prova di coraggio più che di qualità.

Aebischer 6,5 Altro prezioso puntello della diga svizzera. Non ruba l’occhio ma nemmeno consente un grande fatturato ai centrocampisti di Pioli.

Ferguson 6,5 E’ un po’ improvvido nel contatto fatale che al 39’ spinge Massa ad assegnare il rigore al Milan: ma il fallo è del rossonero che abbassa troppo la testa per colpire il pallone. Meno incursore del solito, ma onnipresente.

Urbanski 5 Bravo a mettere il piede nell’azione del gol di Zirkzee, ma imperdonabile quando al 45’ si perde Calabria consentendo al terzino di crossare in libertà per Loftus-Cheek che firma l’1-1.

Moro 6 Diligente.

Orsolini 7 Suo il cross su cui Kristiansen viene affondato, suo il penalty del 2-2. Minuti da vincente.

Lucumi 6 Fa il suo nel finale.

Allenatore Motta 7,5 Sorprende tutti con una formazione che sembra fin troppo abbottonata: macchè, ancora una volta ci ha visto giusto. Il suo Bologna non finisce mai.

Voto squadra 7,5