Sabato in Friuli. Entusiasmo da trasferta: 3mila a Udine

Viaggiare al seguito del Bologna è diventata una goduria. Ne sa qualcosa anche il cassiere dell’Udinese, che dopo aver visto volatilizzarsi in poche ore i 1.300 biglietti riservati alla tifoseria ospite ha visto bruciare anche le scorte di 900 tagliandi del settore aggiuntivo di Curva Sud, il P, messo a disposizione dal club.

A questo punto, fa sapere l’Udinese, non essendo in vigore alcuna limitazione di vendita legata a requisiti geografici, i tifosi rossoblù potranno acquistare i biglietti degli altri settori della Curva Sud, sapendo però che i posti assegnati non eviteranno il contatto con i tifosi dell’Udinese. E’ il mondo capovolto.

Al Dall’Ara succede ogni volta che è di scena una big, evento che porta tanti tifosi di quella squadra a mischiarsi con quelli rossoblù (accade in tribuna, nei distinti e in curva San Luca). Ora che il ruolino di marcia da grande ce l’ha il Bologna tocca ai tifosi rossoblù da viaggio affrontare questo scenario.

Con oltre 2.300 biglietti venduti e altri tre giorni di prevendita aperta non è difficile ipotizzare che saranno almeno 3mila i bolognesi a sabato Udine, salvo che un’ulteriore accelerazione non porti le presenze rossoblù a quota 4 mila.

Quello al Bluenergy Stadium (l’etichetta di Dacia Arena è andata in soffitta a settembre) sarà l’ultimo viaggio al seguito del Bologna di un 2023 ricco di soddisfazioni. Poi sarà tempo di pensare al Bologna-Genoa del 5 gennaio (calcio d’inizio alle 20,45), ultima fatica del girone d’andata.

m. v.