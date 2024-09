Sabato l’anticipo a Como. Tutto esaurito sulle rive del Lago: venduti 7mila tagliandi in poche ore

A Como per spezzare il digiuno da gol e vittorie: ma il Bologna dovrà fare i conti con un ambiente caldissimo. Sarà la prima in serie A dei lariani al Sinigaglia dal lontano 2003 e la società ha venduto 7.000 tra abbonamenti e biglietti in poche ore, tenuto conto che la capienza dello stadio è di 10mila posti. Si preannuncia il tutto esaurito e il fattore ambientale sarà una difficoltà ulteriore con cui i rossoblù dovranno fare i conti. Ieri intanto, ultimo giorno della settimana di allenamenti per Vincenzo Italiano e i reduci dalle nazionali: hanno lavorato a parte Nicolò Casale, Martin Erlic, Lewis Ferguson e Dan Ndoye, mentre Oussama El Azzouzi ha proseguito le terapie al ginocchio e soprattutto all’ernia cervicale. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì pomeriggio alle 15, quando saranno rivalutati Erlic, Casale e Ndoye e Italiano capirà se potrà contare su di loro già a Como o in vista della prima casalinga in Champions con il Dortmund. Tra martedì e mercoledì il Bologna riabbraccerà gran parte dei suoi nazionali. Gli ultimi a tornare in città saranno Fabbian e Lucumi, attesi a Casteldebole per giovedì, primo giorno in cui il tecnico avrà la squadra al completo in vista di Como.

m. g.