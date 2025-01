Sabato sera l’anticipo in casa dei toscani: il danese tornerà titolare dopo l’iniziale panchina in Europa. Possibile turnover in difesa. Odgaard punta l’Empoli, Posch cerca spazio

E’ in programma questa mattina alle 11, la ripresa degli allenamenti a Casteldebole, dopo il giorno di riposo premio concesso da Italiano ai rossoblù in seguito all’impresa di Champions con il Borussia Dortmund: per tecnico e squadra, sarà già tempo di preparare la trasferta di Empoli, in programma sabato sera alle 20.45. Due allenamenti a disposizione per valutare il dispendio di energie dei giocatori impiegati martedì sera. Senza Orsolini, è destinato al rientro Dominguez, probabilmente a sinistra, con Ndoye al posto del numero 7.

Certo il rientro dal primo minuto sulla trequarti di Odgaard e davanti sarà ballottaggio Dallinga-Castro, con l’olandese che confida nella chance dal primo minuto. In mediana, si parte da Freuler, impiegato soli 45 minuti con il Borussia: al suo fianco Pobega o Ferguson, ma se i due dovessero manifestare stanchezza, è pronto Moro.

Qualcosa dovrebbe cambiare anche dietro, specie sulle fasce: in ottica turn over non è da escludere al pronti via il ritorno di Miranda e Posch, anche se Holm appare in ottima forma spera di strappare continuità e conferma, al fianco di Beukema e Lucumi. A dirigere la sfida sarà La Penna di Roma, che in questa stagione non ha ancora incrociato la sua strada con il Bologna, mentre ha già incontrato l’Empoli a Parma (finì 1-1). Tradizione positiva per i rossoblù con La Penna: la scorsa stagione con l’arbitro il Bologna sbancò Bergamo e San Siro con l’Inter in Coppa Italia, vinse con la Lazio in casa, pareggiando a Verona e al Dall’Ara con il Monza.

Marcello Giordano