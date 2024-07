Sabato un nuovo show. I Veterani di Poli in campo a Monzuno

A Porretta hanno vinto, celebrando e festeggiando i 100 anni di storia del club dell’Appennino, datato appunto 1924. A Porretta hanno dato spettacolo in particolare Fabio Poli e Andrea Petrone. Ma l’attività dei Veterani del Bologna, di cui è presidente Roberto Cocchi, non si ferma. Sabato, alle 16,30, un altro amichevole allo stadio Bacci di via delle Campagne, a Monzuno. Opposti ai rossoblù guidati in panchina dall’icona Franco Colomba, ci saranno le Vecchie Glorie locali.

E i Veterani rossoblù? Ci saranno ancora Marco Ballotta, che si è riscoperto bomber dopo una vita da portiere, Andrea Bergamo, Pepè Anaclerio, , Henny Guidetti, Pietro Limardo, Enrico Cavalieri e Paolo Stringara. Senza escludere altre sorprese.