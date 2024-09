“Saputo, uno di noi”. Cittadinanza bolognese per il patron rossoblù

Bologna, 10 settembre 2024 – Ha mantenuto una promessa fatta nel 2016, riportando il Bologna tra le grandi d’Europa, a distanza di 60 anni dallo scudetto targato Renato Dall’Ara: il nome di Joey Saputo è storia sotto le Due Torri, come storia è la Champions alle porte. E pure il Comune e la città tutta sono pronte a onorare quella promessa di gratitudine avanzata nel recente passato: è il giorno di Joey Saputo, oggi il patron rossoblù diventerà cittadino onorario di Bologna.

La cerimonia è in programma alle 18 a Palazzo d’Accursio, nella sala del Consiglio, con diretta streaming sul canale Youtube del Comune. Ad accompagnare il patron, ci saranno i familiari: la moglie Carmie e i figli Luca e Jesse, quest’ultimo in dubbio in virtù dell’allenamento con la Primavera in programma nel pomeriggio. Con loro, una nutrita rappresentanza del Bfc: dall’ad Claudio Fenucci, al responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, fino al diesse Marco Di Vaio, al tecnico Italiano e un paio di giocatori, tra loro, probabilmente, Lorenzo De Silvestri, detto ’il Sindaco’.

Dopo i saluti istituzionali della presidente del consiglio Maria Caterina Manca e del primo cittadino sarà data lettura della motivazione del conferimento della cittadinanza: Lepore consegnerà la pergamena a Saputo, che chiuderà con un intervento di ringraziamento, prima di firmare in Sala Rossa il Libro d’Onore. Non sono previste parole post-cerimonia.

Cerimonia che cadrà a 8 giorni esatti dall’esordio in Champions al Dall’Ara del Bologna con lo Shakhtar Donetsk.

A tal proposito, è di ieri la visita di ispettori Uefa per verificare sala stampa, anti stadio e le postazioni per le tv straniere, che troveranno spazio dove normalmente ci sono gli Sky Box. Tutto pronto: compresi i circa 20mila abbonamenti venduti fin qui a botteghini in vista del viaggio Europeo.

Ma prima dell’Europa, arriverà la delicatissima trasferta di Como, dove il Bologna dovrà mettersi in moto in campionato, dove è ancora a caccia della prima vittoria e del primo gol su azione, oltre che del primo gol delle punte.

Dallinga punta alla prima maglia da titolare. Ma c’è pure una difesa da sistemare e a tal proposito la buona notizia arriva da Nicolò Casale: ieri il centrale ha sostenuto il primo allenamento in gruppo e si candida per far coppia con Beukema in riva al lago.

Erlic , ha lavorato ancora a parte insieme a Ndoye: entrambi, però dovrebbero tornare a disposizione a metà settimana ed essere abili e arruolabili, almeno dalla panchina, per la trasferta di Como.

A tal proposito, oggi alle 18 inizia la prevendita riservata al settore ospiti rossoblù: sono 700 i tagliandi a disposizione, al costo di 28 euro a biglietto presso il circuito Vivaticket.