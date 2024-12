Segnali da joshua. Riecco Zirkzee: doppietta all’Everton per tenersi lo United

Non meno di due settimane fa lo avevano definito "bidone grasso", ora invece, i tifosi del Manchester United dovranno ricredersi sul conto di Joshua Zirkzee, che ieri ha spalancato le porte ai Red Devils per il largo successo in Premier sull’Everton (4-0). Ingordo sì, ma di gol, con una doppietta che ha steso i Toffees e regalato il primo successo in Inghilterra al neo-tecnico Ruben Amorim, il portoghese subentrato nei giorni scorsi a ten Hag, con cui l’ex attaccante rossoblù non si era mai trovato del tutto, nonostante il gol-lampo al debutto contro il Fulham lo scorso 16 agosto. Un’illusione lunghissima durata tre mesi e mezzo e le valigie quasi già pronte per cambiare aria, almeno fino a ieri pomeriggio: un gol col sinistro nel primo tempo e uno col destro nel secondo, e quella "mitraglietta" virtuale – la sua esultanza preferita anche ai tempi del Bologna – che è tornata a colpire, tanto da rimeritarsi l’abbraccio dell’intero Old Trafford in testa. Joshua is back.

g.p.