Sempre al lavoro. Erlic, Ndoye e Casale gli stakanovisti

Il Bologna riprenderà ad allenarsi solo giovedì. Ma al centro c’è chi continua a lavorare per bruciare le tappe del rientro in vista del Como e dell’esordio in Champions: trattasi di Erlic, Ndoye e Casale (quest’ultimo alle prese con un guaio muscolare, eredità laziale), che proseguono gli allenamenti a parte. Per tutti e tre è dato come probabile il rientro in gruppo la prossima settimana, una volta terminate terapie e differenziato: ad oggi appare possibile la convocazione e la partenza dalla panchina per Erlic e Casale già a Como, ma non ancora certo. Ci prova anche Ndoye: per tutti e tre l’obiettivo principale è essere a disposizione per la prima casalinga di Champions con lo Shakhtar in programma martedì 18 settembre, quattro giorni dopo la sfida in trasferta con il Como, in programma nell’anticipo di sabato 14 alle 15. Ai box restano pure i lungodegenti Cambiaghi, Ferguson ed El Azzouzi.

m. g.