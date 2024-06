SI MUOVE LA DIFESA. Coppola del Verona tra i papabili

Non solo terzini: anche il centrale di difesa è tema caldo a Casteldebole. Contatti con il Brest per Lilian Brassier, con i francesi che hanno fissato il prezzo sui 13 milioni, nonostante sia in scadenza tra un anno. Il calciatore, sul quale hanno sondato il terreno anche Milan, Marsiglia e Torino interessa, ma il Bologna sta lavorando per abbassare le richieste intorno ai 10 milioni, forse qualcosa meno.

Piace Coppola (20) del Verona, ma in prima battuta, dopo l’addio di Soumaoro a scadenza e con la probabile partenza di Bonifazi, c’è l’intenzione di acquistare un calciatore fatto e finito.

Il Bologna spera di convincere l’entourage di Calafiori a trattare adeguamento e prolungamento del contratto, nonostante sul difensore si siano accesi i radar delle big d’Europa: dalla Juventus al Chelsea, fino allo United.Ma questa è partita destinata a entrare nel vivo dopo l’Europeo che sta facendo lievitare le quotazioni del rossoblù.