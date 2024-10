Si scalda anche ndoye. ieri complicato raggiungere casteldebole. Iling-Junior vede Birmingham

In una città piegata dall’alluvione anche a Casteldebole ieri hanno avuto il loro daffare per limitare i danni della pioggia incessante di domenica. Sul campo si è atteso fino alle 14 per iniziare l’allenamento: il tutto per dare modo al manto erboso di assorbire il carico di acqua caduta.

Abbastanza avventuroso anche per i calciatori raggiungere il centro tecnico: una gimkana che fatalmente ha allungato i tempi. In più al ‘Galli’ hanno dovuto asciugare l’acqua filtrata nei seminterrati della sede. Dal campo, però, per Italiano sono arrivate due buone notizie in prospettiva Aston Villa: Iling-Junior si è allenato col gruppo e altrettanto dovrebbe fare oggi Ndoye, che ieri ha parzialmente lavorato con i compagni.

Iling-Junior pare aver dunque superato di slancio il lieve stiramento del collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediato in nazionale: se anche l’allenamento di oggi fornirà risposte positive l’esterno domani potrà accomodarsi in panchina per sfidare quell’Aston Villa proprietario del suo cartellino.

Anche Ndoye pare aver smaltito l’affaticamento che gli ha fatto saltare il Genoa: lui, Skorupski e Lucumi saranno sicuramente tra i titolari del Villa Park. Oggi in tarda mattinata la squadra sosterà la rifinitura a Casteldebole e poi in charter raggiungerà Birmingham, dove Italiano parlerà alle 17,45 nella sala stampa del Villa Park. Con i rossoblù anche 2.400 bolognesi in partenza.

