Skokupski, ’bomber’ Remo e gli altri. Carica Champions a Casteldebole

Il veterano è Aebischer, che nella Coppa dalle grandi orecchie vanta più presenze del connazionale Freuler: 22 contro 21.

Dopodiché Remo con la maglia dell’Atalanta in Champions League ha già ‘bollato’ due volte, Michel mai. Della serie: nessuno è perfetto. Tanto meno un Bologna che domani sera, con lo Shakhtar, se non è una debuttante poco ci manca.

Non sarà comunque una prima volta per tutti. Anzi: sono undici, nell’organico di Vincenzo Italiano, i rossoblù che hanno già calpestato almeno per una volta il campo in Champions League. Da Skorupski a Posch, passando per Casale, Miranda, Lucumi, Lykogiannis, Freuler, Aebischer, Moro, Pobega e Iling-Junior: è questa la squadra Champions di Casteldebole.

Con un rinforzo simbolico, che però non potrà scendere in campo: De Silvestri, uno che in Champions League vanta 11 presenze, ma che per i complessi equilibri della lista Uefa dall’elenco dei prescelti è stato escluso e dovrà guardare i compagni dalla tribuna.

Partendo dalla difesa c’è Skorupski, che ha assaggiato la competizione in due partite (di lusso) con la maglia della Roma, stagione 2014-15: 0-2 col Bayern e 1-1 col Manchester City. Lucumi, quando giocava in Belgio nel Genk, ha già sfidato non solo il Napoli, ma perfino il Liverpool, avversario dei rossoblù ad Anfield il 2 ottobre.

Complessivamente il colombiano in Champions vanta 8 presenze. Due presenze invece per Posch, quando vestiva la maglia dell’Hoffenheim, e altrettante per Casale, che con la Lazio la scorsa stagione è stato titolare nelle due sfide perse in trasferta con Feyenoord e Atletico Madrid.

Sulla corsia sinistra Lykogiannis batte Miranda 2-1. Il greco ai tempi dell’Olympiakos (2012-13) ha incrociato per due volte il Montpellier, mentre lo spagnolo ha ballato per una sola notte. Ma che notte: titolare al Camp Nou in un Barcellona-Tottenham 1-1 dell’11 dicembre 2018, quando il futuro terzino del Betis aveva appena diciott’anni.

Tra i centrocampisti Moro vanta 10 gettoni con la Dinamo Zagabria, Pobega addirittura 12 col Milan (e un gol segnato proprio alla Dinamo Zagabria il 14 settembre 2022 al Meazza). Delle 22 presenze di Aebischer con lo Young Boys si è detto, così come delle 21 di Freuler in maglia Atalanta, condite dai gol segnati al Villarreal e al Valencia.

E poi c’è Iling-Junior, ultimo arrivato a Casteldebole che ha conosciuto la Champions in un Benfica-Juventus 4-3 del 25 ottobre 2022.

Teatro della sfida quell’Estadio Da Luz che l’11 dicembre ospiterà la sfida tra il Benfica e i rossoblù.