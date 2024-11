Skorupski: "Conta solo il risultato". Orso: "Non sfruttiamo le occasioni"

Bologna senza gol. Skorupski senza colpe: ma non basta. Dopo il rilancio in campionato, arriva il terzo ko consecutivo in Champions, a dimostrazione del fatto che in Europa c’è da alzare il livello ulteriormente. Questo Bologna non basta. Passa il Monaco. I rossoblù se la giocano e buona parte del merito è di Skorupski, che nel primo tempo si supera in tre occasioni: su Embolo al quarto d’ora, sventando con l’aiuto del palo la sua conclusione mancina sull’imbucata di Ben Seghir, dopo una veronica che manda fuori tempo i centrali. Poi su Akliouche mettendo il guanto sinistro sulla conclusione mancina e sulla punizione di Golovin. Nel mezzo, anche l’uscita sul corner su Singo: che segna, ma dopo carica sul portiere. "Ma non basta. Abbiamo giocato alla pari, sì, ma quello che conta è il risultato e abbiamo perso". In Champions si alza il livello e il nervo scoperto del Bologna riaffiora: il problema si chiama gol. "Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta, sfruttare le situazioni che riusciamo a creare, anche perché questa è la Champions: il primo errore lo paghi". Skorupski ha negli occhi il gol di Kehrer. Ma pure le occasioni di Fabbian: prima Mawissa e poi Majecki dicono di no al centrocampista, che ci prova. Ci riesce Castro, ma il gol è giustamente annullato per fuorigioco di Ndoye, che partecipa all’azione. Ci prova Orsolini, risparmiato in avvio con l’idea che possa spaccare la partita in corsa: niente da fare.

E il commento del numero 7 è tanto amaro quanto realista: "Questa gara è il riassunto del nostro percorso in Champions finora. Ci difendiamo bene, creiamo occasioni, non le sfruttiamo e veniamo castigati. Ci manca un po’ di esperienza internazionale, ma abbiamo fatto una buona partita anche oggi". In serie A, probabilmente sarebbe bastato: "Ma a questi livelli non basta", ammette l’Orso. Questo Bologna non è abbastanza per queste avversarie di Champions: "Continuiamo a preparare bene le partite, ma a non trovare il gol: manca solo quello. Speriamo di sfatare il tabù dalla prossima". La prossima in Champions, ovviamente.

Ma domenica c’è la Roma e allora secondo Skorupski c’è una sola cosa da fare: "Chiudiamo il capitolo Champions e rituffiamoci in campionato, non abbiamo tempo per pensare. Dobbiamo fare punti a Roma per dare continuità alle vittorie con Cagliari e Lecce". Il Monaco è di un altro livello, anche se il Bologna ci ha provato e se l’è giocata.

Con il Lille i rossoblù si giocheranno le residue chance di playoff al Dall’Ara. Ma se ne riparlerà a fine mese. Prima ci saranno due trasferte a Roma e si comincia con i giallorossi in crisi.