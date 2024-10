Slot, tecnico dei Reds. "Conosco Beukema, lo avrei voluto con me»

Servirà un’impresa al Bologna per provare a sorprendere il Liverpool. E chissà che I Reds non diano una mano snobbando l’impegno. Di certo le parole spese da Alexis Mac Allister in conferenza potrebbero rivoltarsi contro, qualora i padroni di casa non dovessero rispettare i pronostici: "Devo essere onesto, quest’anno non ho ancora visto nessuna loro partita. Conosco Nico Gonzalez, amico e compagno di nazionale che ha avuto Italiano e so di dovermi aspettare un match intenso. Ma noi siamo il Liverpool e dobbiamo dimostrare di poter vincere sempre. Dobbiamo dimostrare, non parlare".

Il tecnico dei Reds Slot prova a evitare il rischio di prendere il match sotto gamba: "Il Bologna ha perso 5 partite in tutto lo scorso anno e una in questo inizio: è difficile da battere e non dimentichiamoci cos’è successo con l’Atalanta un anno fa. E poi conosco Beukema, lo avrei voluto con me al Feyenoord. Ma voglio una notte magica".

La sua prima ad Anfield in Champions, come per il Bologna. Out Chiesa, torna Darwin Nunez.

m. g.