Sohm, muscoli e tanto cervello. Man poco ispirato, sostanza Hernani

Suzuki 7 Attento sul sinistro di Ndoye nel primo tempo. Rischia in costruzione su Castro a inizio ripresa, si rifà togliendo all’argentino la palla dall’incrocio e bloccando un colpo di testa.

Coulibaly 4,5 Gran primo tempo: spinge, crea pericoli, spina nel fianco. Poi l’espulsione.

Delprato 7 Ordinato, anche se nel primo tempo fatica nelle uscite su Ndoye. Dopo l’inferiorità, nel fortino, toglie due palloni in area piccola dalla testa di Fabbian e Castro: provvidenziale.

Balogh 6,5 Salva in corner un tiro a giro di Orsolini, si perde Castro che su corner sfiora il vantaggio. Ma tiene nel corpo a corpo sulle azioni manovrate contro l’argentino.

Valeri 6,5 Attento dietro, nega il gol a Aebischer con una chiusura. Controlla Orsolini e toglie spazio e ossigeno anche a Iling-Junior.

Bernabè 6 Un paio di intuizioni in regia nel primo tempo. Soffre in inferiorità, ma non molla e mura un paio di conclusioni pericolose.

Sohm 7 Anticipa Holm a porta vuota su assist di Ndoye, sradica da Aebischer un paio di palloni che valgono ripartenze pericolose. Prezioso, muscoli e cervello. Corre per due.

Cancellieri 6,5 Offre copertura su Ndoye e ha motore per macinare chilometri sulla fascia. Sua una percussine con cross per Bonny in avvio. Sfiora il gol di testa.

Hernani 6,5 Orienta il pressing, rompe e riparte, innescando gli esterni, rubando tempi e palloni a Freule e Moro. Match di sostanza.

Man 5 Poco ispirato. Sbaglia la misura di un paio di cross in contropiede che vanificano potenziali azioni da gol.

Bonny 6 Allunga la squadra, sfiora il gol in avvio, chiuso da Holm, si batte.

Hainault 6 Sulle tracce di Ndoye, senza alcuna licenza.

Mihaila 6,5 Un tiro in ripartenza, corsa e sacrificio e sfiora il gol del colpaccio nel recupero.

Charpentier 6 Regala qualche strappo di alleggerimento: ossigeno puro.

Mandela sv

Camara sv

Allenatore Pecchia 6,5 Risponde alla crisi con un Parma bello in avvio e capace di sacrificarsi poi: punto di orgoglio.

Voto squadra 6,5

