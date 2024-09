SOLO RUMORS SUL CROATO: SE ESCE, ENTRA UN ALTRO. Giochi ancora aperti a centrocampo . Moro può partire

Sulla carta, il mercato del Bologna dovrebbe chiudersi con l’innesto di un difensore centrale, dopo gli arrivi di Pobega, Dominguez e Iling Junior. Resta una possibilità, però di allargare la rivoluzione di mercato. Perché in fondo di rivoluzione di mercato è giusto parlare dopo gli addii di Saelemaekers, Kristiansen, Zirzkeee e Calafiori, alla luce anche dell’attesa per il rientro di Ferguson. Cinque titolari mancano all’appello rispetto alla scorsa stagione. Ma l’ultimo nodo del contendere riguarda Nikola Moro, schierato titolare tanto contro l’Udinese quanto a Napoli, dove ci ha messo la faccia dopo la sconfitta, dimostrando di non aver ben chiaro il nodo della contesa. "Il problema è l’attacco, dove non riusciamo a concretizzare quanto creiamo", ha dichiarato il giocatore. Peccato che la gara sia finita con 3 gol al passivo e una sola vera occasione da gol per i rossoblù.

Dichiarazioni a parte, resta un dato: se al Bologna arrivasse una proposta credibile per il croato, oltre a Pobega si correrebbe ai ripari con l’innesto di un’ulteriore mezzala. Ci sono stati contatti nel corso del mercato per Folorunsho del Napoli, che però spera di riabbracciare Baroni, il tecnico che lo ha lanciato a Verona nell’ultima stagione. Nonostante le operazioni di disturbo è molto probabile che alla fine il centrocampista prediliga la Lazio. Sul mercato ci sarebbe pure Cesare Casadei (21), in uscita dal Chelsea, che nei piani del Bologna anticiperebbe eventuali movimenti di mercato in vista della prossima stagione, visto che l’Inter ha un diritto di recompra su Fabbian esercitabile entro giugno 2025. Il problema è che ad oggi non ci sono offerte concrete per Nikola Moro.

Rumors, indiscrezioni e richieste di informazioni, specie da parte dell’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso sono arrivate. Offerte vere e proprie no. Morale: se in queste ultime ore di mercato il club di Spalato dovesse rompere gli indugi presentando una richiesta per Moro, la rivoluzione potrebbe allargarsi e il Bologna potrebbe considerare un ulteriore innesto in mediana, ma ad oggi l’ipotesi è data per ipotetica della realtà, ovvero improbabile. Ergo a meno di soprese dell’ultimo minuto, è con l’innesto di Pobega in mediana che si chiuderà il mercato, per quel che riguarda il centrocampo, anche se il Bologna non scarta l’idea di operazioni last minute, qualora il croato dovesse partire. A dimostrazione del fatto che l’idea di allargare la rivoluzione è pensiero che accompagna i rossoblù in questo finale: resta da capire se sia idea realizzabile.

Marcello Giordano