Tanti errori e pochi spunti. Posch sbaglia, la frittata è servita. Orsolini si spegne quasi subito. E anche Freuler stavolta si perde

Posch 4,5 In difficoltà fin dall’inizio su Sahraoui: la combina grossissima al minuto 44’, quando tira una pallonata addosso a Beukema: prova a riscattarsi murando Mukau una prima volta, ma arriva il tap-in che taglia le gambe ai rossoblù. Spedisce fuori su corner il colpo di testa del possibile 1-1.

Beukema 6 Non ha colpa sull’errore di Posch, sebbene il suo rimpallo inneschi David. Ferma lo spauracchio del Lille un paio di volta e a tu per tu, con la solita solidità.

Lucumi 6,5 E’ suo il primo storico gol del Bologna in Champions. David gli crea diversi grattacapi e si perde Alexsandro sul corner e fortunatamente il brasiliano sbatte sul palo. Ma cresce alla distanza e soprattutto trova la zampata di destro bruciando Meunier.

Lykogiannis 5,5 Dal suo lato prima Sahraoui e poi Fernandez-Pardo fanno male. Non ha il passo per tenerli, ma dal suo sinistro arriva l’assist su punizione per Lucumi, parziale riscatto.

Fabbian 5,5 Corre e rincorre, ma non sempre con qualità e lucidità, anche se le poche iniziative del primo tempo arrivano da lui.

Freuler 5,5 Solita partita di intelligenza. Prova a impreziosirla con l’assist sprecato da Dallinga. La rovina perdendo Mukau sul raddoppio dei francesi.

Ferguson 6 Torna titolare a distanza di 228 giorni dall’infortunio con il Monza, accolto da un boato e si gioca con la fascia al braccio la Champions conquistata. Gli mancano ancora confidenza e condizione, ma la rapidità di pensiero e la capacità di leggere gli spazi e farsi trovare dove serve è sempre quella. Ben tornato.

Orsolini 5 Il lancio per il gol di Dallinga in offside è l’unico lampo di una partita spenta. La generosità non manca, spunti e conclusioni sì. Mai uno spunto, una conclusione, un colpo.

Ndoye 5,5 I 10 giorni di stop per l’infortunio alla tibia si fanno sentire. Qualche sgroppata la trova, ma pecca in rifinitura e a inizio ripresa perde un pallone che lancia Fernandez-Pardo a tu per tu con Skorupski. Generoso, ma in difficoltà.

Odgaard 6 Un paio di verticalizzazioni interessanti.

Miranda 6 Corsa, impegno e cross.

Castro 5,5 Non aumenta il peso offensivo, nervoso rimedia un giallo.

Iling-Junior sv

Holm sv

Allenatore Italiano 5 Il Bologna si fa male da solo e non è colpa sua. Ma fatica a trovare trame e si rifugia in lanci lunghi che mal si adattano a Dallinga: la scelta dell’olandese non paga. In un match da dentro o fuori serviva altro, anche in termini di furore.

Voto squadra 5

Marcello Giordano