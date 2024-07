Teqball in spiaggia. Beukema e Ravaglia giocano a Riccione

Prove tecniche di costruzione dal basso sulla spiaggia di Riccione. Anche il teqball può aiutare a tenersi in forma e affinare il palleggio. Loro sono Beukema e Ravaglia. Il primo nella Perla Verde ha casa da anni e vi sta trascorrendo gli ultimi spiccioli di vacanza. Anche Ravaglia è un habitué della Riviera. I due si sono ritrovati al Bagno 85 per dar vita a una sfida di teqball, la disciplina che modella il calcio alle dimensioni, e al contenitore ridotto, di un tavolo da ping pong. I due hanno postato sui rispettivi profili Instagram alcune sequenze. A giudicare dalla perizia nei tocchi, Italiano può star tranquillo. Nella stagione che sta per cominciare, a prescindere da chi sarà il titolare tra i pali la costruzione dal basso sarà un’opzione.

m. v.